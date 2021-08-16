Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 297

В Гаити число погибших в результате землетрясения возросло до 1297 человек. Ранее сообщалось о 724 жертвах мощного подземного толчка, который произошел на территории островного государства в субботу, 14 августа.

Об уточненном количестве погибших сообщило агентство АFP, со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны. В детализированном отчете говорится, что по меньшей мере 5,7 тысячи человек получили ранения, 3,2 тысячи из них - госпитализированы. Власти продолжают вести поиски людей под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в Гаити утром 14 августа. Его эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек, очаг подземного толчка залегал на глубине 10 километров.