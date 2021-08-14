Власти Гаити ввели режим ЧП после мощного землетрясения

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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу около 08:30 утра по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс.

Управление гражданской обороны страны уточнило, что, предварительно, жертвами землетрясения стали по меньшей мере 29 человек.