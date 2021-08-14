Власти Гаити ввели режим ЧП после мощного землетрясения
Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс.
© Видео: DrDenaGrayson, Twitter © Фото: paulwidler, Leonardo Feldman twitter
Премьер-министр Гаити заявил введении на острове режима чрезвычайного положения после мощного землетрясения.
«Правительство объявит чрезвычайное положение», – написал Ариэль Анри в своем Twitter.
По данным CNN, режим ЧП будет действовать в течение одного месяца.
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