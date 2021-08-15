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Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 304 человек

Виктория Ивашечкина
02:35 15.08.2021
Ранее местные власти ввели режим ЧП после стихийного бедствия.
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 304 человек
© Фото: perchetendenza twitter
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Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 304 человек. Напомним, ранее сообщалось, что стихийное бедствие привело к 227 жертвам.

«Мы зарегистрировали 160 смертей в Южном департаменте, 42 в Нипе, 100 в Гранд-Ансе и 2 в Северо-Западном департаменте», - сказал глава управления Джерри Чандлер, передает агентство Франс Пресс.

В субботу, 14 августа, землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити. Эпицентр толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.

Ранее сообщалось, что власти Гаити ввели режим ЧП после мощного землетрясения. СМИ уточнили, что режим ЧП будет действовать в течение одного месяца.

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