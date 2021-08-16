Российский спутник сфотографировал с высоты столицу Афганистана

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сфотографировал с высоты столицу Афаганистана Кабул, который был захвачен боевиками «Талибана»*. Снимок был опубликован на сайте корпорации «Роскосмос».

На снимке видно весь город, расположенный на гористой местности. С такой высоты никаких следов вооруженного столкновения не наблюдается - с неба Кабул выглядит как любой другой город. На севере видно взлетно-посадочную полосую аэропорта, куда стремятся прорваться люди, желающие эвакуироваться из города.

Ранее «Ресурс-П» снял авиабазу Баграм в Афганистане, откуда были выведены войска Соединенных Штатов Америки. На снимке видны как взлетно-посадочные полосы, так и множество построек хозяйственного назначения.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.