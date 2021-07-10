Тусклая и бездыханная: спутники Роскосмоса сняли авиабазу Баграм в Афганистане, брошенную войсками США
Размеры базы внушительны, на фото видны взлетно-посадочные полосы и множество различных построек.
© Фото: Роскосмос
Спутники Роскосмоса сняли авиабазу Баграм в Афганистане, откуда были выведены войска Соединенных Штатов Америки. Снимок сделал российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».
Размеры базы внушительны. На снимке видны как взлетно-посадочные полосы, так и множество построек хозяйственного назначения.
О том, что войска покинут Баграм, в Пентагоне заявили неделей ранее. Президент США Джо Байден сообщил, что принял решение о завершении операции в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории США.