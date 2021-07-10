Тусклая и бездыханная: спутники Роскосмоса сняли авиабазу Баграм в Афганистане, брошенную войсками США

О том, что войска покинут Баграм, в Пентагоне заявили неделей ранее. Президент США Джо Байден сообщил, что принял решение о завершении операции в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории США.

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