Захваченный Афганистан: что происходит в стране после прихода талибов*

В аэропорту Кабула Хаос. Афганцы спешат покинуть страну после того, как боевики запрещенного в России движения «Талибан»* подняли свой флаг над президентским дворцом. Давка и паника - люди бегут к эвакуационным самолетам под звуки выстрелов, многие с маленькими детьми.



Из Кабула экстренно вылетели граждане Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и самого Афганистана. Западная пресса сообщает, что для вывоза беженцев направлена военно-транспортная авиация США, британские и канадские транспортники.

В ближайшее время ожидается прилет двух немецких военно-транспортных самолетов. Американцы рассчитывают расширить свое присутствие в Афганистане и увеличить число военнослужащих там до 6000 человек. Часть из них уже прибыла.

Уже приостановлена работа посольства Канады в Афганистане. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил происходящее в стране.

«Мы собираемся продолжить важную работу по возвращению всех канадцев в Канаду, также мы собираемся принять 20 000 афганцев и их семей в ближайшие месяцы», - сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов отметил, что в Кабуле сейчас стреляют, можно видеть вооруженных мародеров, но говорить о том, что произошло обрушение ситуации нельзя.

«Здесь и раньше все взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно. Главное, что талибы, как они сами обещают настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство», - добавил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Представители свыше 60-ти стран выступили с совместным заявлением. Документ опубликован на официальном сайте Госдепа США. В тексте призвали все стороны соблюдать безопасность и обеспечить отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну.

Вывод американских войск из Афганистана осудил бывший президент США Дональд Трамп. Нынешний глава Белого дома только обещает обратиться к нации.

Захват столицы Афганистана произошел менее чем за сутки. По данным СМИ, боевики захватили вначале административный центр афганской провинции Нангархар, а затем вошли в Кабул и начали занимать полицейские участки и госучреждения. Боевики заявили, что форму правления и политический режим для Афганистана они определят в скором времени.

Ранее стало известно, что талибы* уже взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.



*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.