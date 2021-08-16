Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захваченный Афганистан: что происходит в стране после прихода талибов*

Кира Карон
Руслан Смолин
11:17 16.08.2021
Захват столицы Афганистана произошел менее чем за сутки. По данным СМИ, боевики захватили вначале административный центр афганской провинции Нангархар, а затем вошли в Кабул и начали занимать полицейские участки и госучреждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

В аэропорту Кабула Хаос. Афганцы спешат покинуть страну после того, как боевики запрещенного в России движения «Талибан»* подняли свой флаг над президентским дворцом. Давка и паника - люди бегут к эвакуационным самолетам под звуки выстрелов, многие с маленькими детьми.

Из Кабула экстренно вылетели граждане Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и самого Афганистана. Западная пресса сообщает, что для вывоза беженцев направлена военно-транспортная авиация США, британские и канадские транспортники.

В ближайшее время ожидается прилет двух немецких военно-транспортных самолетов. Американцы рассчитывают расширить свое присутствие в Афганистане и увеличить число военнослужащих там до 6000 человек. Часть из них уже прибыла.

Уже приостановлена работа посольства Канады в Афганистане. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил происходящее в стране.

«Мы собираемся продолжить важную работу по возвращению всех канадцев в Канаду, также мы собираемся принять 20 000 афганцев и их семей в ближайшие месяцы», - сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов отметил, что в Кабуле сейчас стреляют, можно видеть вооруженных мародеров, но говорить о том, что произошло обрушение ситуации нельзя.

«Здесь и раньше все взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно. Главное, что талибы, как они сами обещают настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство», - добавил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Представители свыше 60-ти стран выступили с совместным заявлением. Документ опубликован на официальном сайте Госдепа США. В тексте призвали все стороны соблюдать безопасность и обеспечить отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну.

Вывод американских войск из Афганистана осудил бывший президент США Дональд Трамп. Нынешний глава Белого дома только обещает обратиться к нации.

Захват столицы Афганистана произошел менее чем за сутки. По данным СМИ, боевики захватили вначале административный центр афганской провинции Нангархар, а затем вошли в Кабул и начали занимать полицейские участки и госучреждения. Боевики заявили, что форму правления и политический режим для Афганистана они определят в скором времени.

Ранее стало известно, что талибы* уже взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:17 В стране и мире
В МИД РФ назвали захват власти талибами* результатом провала США в Афганистане
08:32 В стране и мире
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
05:53 В стране и мире
На Камчатке обнаружен «черный ящик» упавшего Ми-8
10:31 В стране и мире
В МИД РФ заявили о взятии под охрану талибами* внешнего периметра посольства России в Кабуле
03:00 Армия
Видео
Новобранцы Каспийской флотилии приняли военную присягу в Дагестане
Популярное
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Названы восемь простых способов снизить давление
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Врач рассказала, удастся ли МакSим восстановить голос после затяжной комы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.