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Военные кинологи из РФ приступили к подготовке к этапу АрМИ «Меткий стрелок» в Алжире

Ян Брацкий
09:42 15.08.2021
Участники соревнований отработали стрельбу из трех положений: лежа, сидя и стоя, а в дальнейшем им предстоит преодолеть полосу препятствий.
Военные кинологи из РФ приступили к подготовке к этапу АрМИ «Меткий стрелок» в Алжире
© Фото: Минобороны России
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Российские команды, прибывшие в Алжир для участия в международном кинологическом конкурсе «Верный друг», провели первые стрельбы из автомата Калашникова на стрельбище военной академии в городе Шершель.

Для участия в соревнованиях команды из России, Вьетнама, Белоруссии и Узбекистана получили АКС. Две российские команды отработали стрельбу из трех положений: лежа, сидя и стоя. В дальнейшем участникам предстоит преодолеть 300-метровую полосу препятствий.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по четвертое сентября на территории 11 государств. В ходе игр более пяти тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

Ранее стало известно о прибытии четырех иностранных делегаций в Воронежскую область. Военнослужащие стран-участниц конкурса Армейских международных игр-2021 «Мастера автобронетанковой техники» прибыли для участия в соревнованиях военных водителей грузовых, легковых, ремонтных автомобилей.

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