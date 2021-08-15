Военные кинологи из РФ приступили к подготовке к этапу АрМИ «Меткий стрелок» в Алжире

Российские команды, прибывшие в Алжир для участия в международном кинологическом конкурсе «Верный друг», провели первые стрельбы из автомата Калашникова на стрельбище военной академии в городе Шершель.

Для участия в соревнованиях команды из России, Вьетнама, Белоруссии и Узбекистана получили АКС. Две российские команды отработали стрельбу из трех положений: лежа, сидя и стоя. В дальнейшем участникам предстоит преодолеть 300-метровую полосу препятствий.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по четвертое сентября на территории 11 государств. В ходе игр более пяти тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

Ранее стало известно о прибытии четырех иностранных делегаций в Воронежскую область. Военнослужащие стран-участниц конкурса Армейских международных игр-2021 «Мастера автобронетанковой техники» прибыли для участия в соревнованиях военных водителей грузовых, легковых, ремонтных автомобилей.