В Воронежскую область прибыли представители четырех иностранных делегаций - участники АрМИ-2021

Военнослужащие стран-участниц конкурса Армейских международных игр-2021 «Мастера автобронетанковой техники» прибыли в Воронежскую область.

Представители четырех иностранных государств прибыли для участия в соревнованиях военных водителей грузовых, легковых, ремонтных автомобилей. Тренерский и технический состав организует подготовку команд на обновленной трассе соревнований. Перед их началом пройдет ознакомление с условиями конкурса, трассой, этапами, а также состоятся жеребьевки и розыгрыш комплектов автомобилей на территории полигона.

Всего в международных соревнованиях принимают участие более 100 военных спортсменов из Белоруссии, Египта, Китая, Узбекистана и России. Торжественное открытие состоится в городе Острогожск Воронежской области 22 августа.