Военные кинологи показали своим собакам полосу «Дог биатлона» в Алжире

Мужская и женская команды продолжают подготовку к Международному кинологическому конкурсу «Верный друг», который пройдет с 22 по 30 августа 2021 года на территории Алжира.

На тренировке военнослужащие показали своим собакам трассу «Дог биатлона» в спокойном темпе, а далее прошли дистанцию в соревновательном режиме. Трасса в Алжире имеет крутые подъемы, спуски и виражи в отличие от тех, на которых проходили армейские этапы.

Также команды российских кинологов опробовали на стрельбище новые винтовки БИ 7-4 российского производства. Высокая влажность в субтропической местности привела к туману, что создавало дополнительные трудности для кинологов, но это не мешало спортсменам закрывать мишени с положения лежа и в стойке.

Следующей тренировкой станет стрельба из автомата Калашникова в рамках этапа «Меткий стрелок».