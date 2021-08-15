Без шума и резких движений: боец «Вымпела» объяснил принципы скрытного перемещения

Бойцы Управления «В» Центра специального назначения ФСБ («Вымпел») показали технику скрытного перемещения по лесам. Они не выходят на протоптанные тропы, не совершают резких движений, перемещаются медленно, тихо и обходя открытые места. Сотрудник Управления «В» объяснил в эфире «Военной приемки», как умение скрытно передвигаться повлияло на его жизнь.

«Лес не любит резких движений, взрывных вспышек. Он любит тишину и спокойствие. Даже возвращаясь из командировки домой, ты начинаешь там тихо говорить, спокойно разговаривать, общаться, хотя это неестественное твое поведение, для твоего характера. Это связано с тем, что ты уже долгое время прожил в лесу и сроднился с ним», - рассказал боец спецподразделения.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Вымпел". 40 лет» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен 40-летию Управления «В» Центра специального назначения ФСБ - «Вымпелу», в котором зритель узнает больше о работе одного из самых засекреченных в мире спецподразделений.