Спасатели подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели извлекли из воды тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

«Сегодня было поднято четвертое тело. По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода», - проинформировали в экстренном ведомстве.

В субботу, 14 августа, из воды были подняты тела троих погибших во время авиакатастрофы.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На его борту находились три члена экипажа и 13 туристов, включая одного ребенка. Восемь человек выжили, двое из них сейчас находятся в реанимационном отделении.

По факту произошедшего СК РФ начал расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.