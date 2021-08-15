Президент Афганистана объяснил, почему уехал из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы не допустить бойни и кровопролития. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мне пришлось сделать непростой выбор. Мы столкнулись с вооруженными талибами, которые хотят войти во дворец. Боевики ясно дали понять, что они готовы к кровавому нападению для моего изгнания. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать», - написал он.

Официальной информации о том, куда отправился Гани, нет. Газета New York Times сообщает, что президент улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в понедельник, 16 августа, посол России в Кабуле проведет встречу с координаторами запрещенного в РФ движения «Талибан»*.

По данным СМИ, талибы* захватили столицу Афганистана и город Джелалабад - административный центр афганской провинции Нангархар.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ