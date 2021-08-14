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Глава Афганистана счел возможными переговоры с целью прекращения огня

Ян Брацкий
13:03 14.08.2021
Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал противоборствующим сторонам план по прекращению конфронтации.
Глава Афганистана счел возможными переговоры с целью прекращения огня
© Фото: Stringer, globalloookpress
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, целью которых является прекращение огня между правительственными силами и представителями запрещенного в России движения «Талибан»*. С официальной речью Гани выступил в Кабуле.

«Проводятся срочные контакты, чтобы положить конец войне», - приводит слова Гани Agence France-Presse.

Как стало известно ранее, из сообщений телеканала Al Hadath, специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал противоборствующим сторонам некий «план по прекращению военной конфронтации». Будут ли переговоры вестись на основе его положений или нет - не известно.

Ранее глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану. Он назвал ситуацию в стране критической. Глава афганского совета также добавил в ходе региональной конференции в столице Катара Дохе, что достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой.

Ситуация в Афганистане резко обострилась 14 апреля после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе войск из этой страны. На фоне подобных заявлений представители движения «Талибан»* нарастили активность и сегодня, по разным данным, контролируют от 60 до 85 процентов территории исламской республики страны.

*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в РФ.

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