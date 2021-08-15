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Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции

Роман Захаров
10:04 15.08.2021
К награде посмертно были представлены пятеро военнослужащих РФ: Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко, Юрий Чубаров.
Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военнослужащих, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича - подполковника (посмертно), Карасева Вадима Александровича - подполковника (посмертно), Кузнецова Евгения Викторовича - полковника (посмертно), Омельченко Николая Олеговича - старшего лейтенанта (посмертно), Чубарова Юрия Вадимовича - старшего сержанта (посмертно)», - сказано в документе.

Катастрофа произошла 14 августа в районе населенного пункта Адана. Самолет Бе-200 разбился при заходе на посадку около 15.10 мск.

По информации Минобороны РФ, на борту воздушного судна находились пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции, все они погибли.

Для выяснения причин крушения к месту катастрофы была направлена комиссия Министерства обороны России.

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