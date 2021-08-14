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Синоптики предупредили об опасной погоде в ряде российских регионов

Ян Брацкий
09:19 14.08.2021
Хуже всего дела обстоят в Крыму, где прошли «небывалые дожди» и уровень воды существенно повысился.
Синоптики предупредили об опасной погоде в ряде российских регионов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
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Ряд российских регионов в эти выходные окажется во власти непогоды. В частности, на черноморском побережье, в Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее и на Ставрополье ожидаются сильнейшие ливни, шквалистый ветер и даже град. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Больше всего испытаний выпадет на долю крымчан, отметил эксперт. По словам синоптика, на российском полуострове выпадет более 50 миллиметров осадков. Более того, в Краснодарском крае возможно формирование смерчей - довольно экзотического явления для наших широт.

«Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22–27 метров в секунду. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди - выпадет более 50 миллиметров. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем», - пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.


А вот в столичном регионе будет тепло и сухо, добавил он. Ожидается переменная облачность и без осадков. На термометрах до 25 градусов тепла, слабый ветер будет дуть с запада. Ранее сообщалось, что за минувшие 30 лет российский климат существенно изменился.

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