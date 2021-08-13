Синоптик рассказал о «новом» климате Москвы

Метеорологи готовы представить обновленную климатическую карту России. При этом «старая» погода может существенно отличаться от «новой», рассказал в беседе со «Звездой» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Что такое климат? Это метеорологические величины, полученные методом статистической обработки. То есть средние значения за месяц, сезон, за любой промежуток времени. Все данные сложили и разделили. Это климат. При этом этот временной ряд должен насчитывать не менее 30 лет. Если разбить все время на такие периоды, то средние величины будут меняться. Считается, что изменения климата - изменение этих 30-летних значений», - рассказал Синенков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за последние десятилетия климат в РФ сильно изменился. По мнению метеоролога, об изменениях климата каждый может судить по своему региону. В Москве примером таких изменений служит погода в августе.

Так, климатической нормой для столичного августа считается 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. При этом фактическая ситуация изменилась. По словам Леуса, дождей стало чуть больше, а средняя температура теперь составляет 17,6 градуса - рост более чем на градус.