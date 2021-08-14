Синоптик рассказал об аномально теплой погоде в ЦФО в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что В Центральном федеральном округе (ЦФО) с 14 по 18 августа температура воздуха составит 24–29 градусов выше нуля. Это на 2–4 градуса превысит климатическую норму.

«В понедельник прогнозируется 24–26 градусов, во вторник - аналогичная погода, а вот в среду - даже 24–29 градусов», - отметил метеоролог, передает ТАСС.

По его словам, ночи в этот период в центре России будут оставаться теплыми: ожидается до плюс 11–14 градусов. При этом в понедельник осадков в ЦФО не прогнозируется. Кратковременные и небольшие летние дожди придут лишь во вторник и среду.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что жителей Москвы и Подмосковья с высокой вероятностью ожидает теплое, летнее начало следующей недели.

Метеоролог при этом подчеркнул, что он не стал бы прощаться с летом.