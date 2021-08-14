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На Украине допустили снятие санкций ЕС с России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений

Ян Брацкий
09:13 14.08.2021
По мнению экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, экономика Евросоюза испытывает огромное давление из-за ответных действий Москвы.
На Украине допустили снятие санкций ЕС с России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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Коллективная Европа может снять санкции с России в ближайшее время. Толчком к этому послужит отказ официального Киева от выполнения Минских соглашений. С такой точкой зрения выступил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

В своем интервью политик перечислил критические, с его точки зрения, ошибки президента Украины Владимира Зеленского, которые приблизили возможное ослабление санкционного давления на Москву. Это и отказ от проведения конституционной реформы, нежелание принять законы об особом статусе Донбасса, о выборах на неподконтрольной территории и об амнистии. Все это время, подчеркнул Мураев, экономические ограничения против России били по европейским товаропроизводителям, терявшим деньги.

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию Ангелы Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать". Поверьте, им плевать на Украину», - заключил Евгений Мураев в прямом эфире телеканала «Наш».

Отношения Москвы и Брюсселя резко ухудшились после событий на Украине в 2014 году, где произошел госпереворот. Власти ЕС ввели против Кремля санкции. Вынужденные ответные действия России нанесли огромный урон экономике ЕС, о чем неоднократно заявляли политики Старого Света различного ранга. Россия неоднократно заявляла о контрпродуктивности санкционного подхода к решению внешнеполитических вопросов.

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