Грушко заявил, что отношения России и ЕС оказались в «нулевой точке»

Нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом далеко от понятия нормальности и находится в «нулевой точке». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он отметил, что выстроенная архитектура политических отношений оказалась «заложником» решения ЕС увязать ее с выполнением Минских соглашений.

«Я почувствовал, что, во-первых, растет осознание ненормальности нынешних отношений России и ЕС. Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев», - заявил Грушко по итогам сессии «Примаковских чтений».

При этом Грушко отметил, что Россия продолжит жестко отстаивать свои интересы, если столкнется с «враждебными проявлениями», такими как санкции или попытки военного давления.

Также Грушко заявил, что аппарат президента Украины Владимира Зеленского «всеми силами» стремится саботировать выполнение Минских соглашений. Для этого политики Рады стремятся сохранить санкции, введенные Западом против России.