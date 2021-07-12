В Кремле ответили на продление санкций со стороны ЕС

В том, что Евросоюз продлил санкции против РФ нет никакой новизны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новость о продлении санкций.

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условия», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, подобные решения со стороны Евросоюза не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем.

Санкции против России продлеваются дважды в год - к 31 июля и 31 января. Официальный Брюссель ввел эти ограничения в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с Россией. Ограничения регулярно расширялись и продлевались. Москва ответила зеркально и ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.