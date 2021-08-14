Главный педиатр Москвы заявил о высоком проценте тяжелобольных COVID-19 детей

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о течении COVID-19 у детей. Он отметил, что большой процент детей в возрасте от семи до десяти лет переносят коронавирус в среднетяжелой и тяжелой форме.

«Дети в 10% случаев от семи до 10 лет болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, и это очень высокий процент», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Османов уточнил, что 90 процентов детей переносят коронавирус в легкой бессимптомной форме.

В тоже время, дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые, об этом ранее рассказала глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Она добавила, что наблюдательные исследования постковидных проявлений в настоящий момент продолжаются, поскольку среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья переболевших пока мало изучены.

По данным оперштаба в минувшие сутки в РФ был установлен новый антирекорд по числу умерших за сутки от вызванных коронавирусом осложнений - 819 летальных исходов.