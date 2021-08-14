В России за сутки выявили 22 144 новых случая заражения COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 22 144 новых случая заболевания COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Москве - 2317 случаев, в Санкт-Петербурге (1823) и Московской области (1307).

Также в РФ был установлен новый антирекорд по числу умерших за сутки от вызванных коронавирусом осложнений - 819 летальных исходов.

Всего за время пандемии в стране коронавирусной инфекцией заразились 6 579 212 человек, 5 867 890 пациентов врачам удалось вылечить.