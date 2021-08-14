В Роспотребнадзоре сравнили тяжесть постковидного синдрома у детей и взрослых

Дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые. Об этом сообщила глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.

Омарова добавила, что наблюдательные исследования постковидных проявлений в настоящий момент продолжаются, поскольку среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья переболевших пока мало изучены.

Ранее профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова рассказала о том, может ли восстановиться сниженный после COVID-19 интеллект.