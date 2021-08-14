В стране и мире Станица Голубицкая в Краснодарском крае ушла под воду из-за мощных ливней: видео Олеся Степакова По последним данным, в регионе затоплены почти полторы тысячи домов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: За прошедшую ночь в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. В результате мощных ливней затопило станицу Голубицкая в Краснодарском крае. Ранее стало известно, что в 14 муниципалитетах края из-за ливней и подтоплений введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в регионе затоплены почти полторы тысячи домов. Населению оказывается помощь, проводится откачка воды. © ТРК "Звезда" В субботу, 14 августа, Путин назвал масштаб природных бедствий в ряде регионов России беспрецедентным. Глава государства акцентировал внимание на пожарах в Якутии, а также на наводнении в Крыму и Краснодарском крае. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика