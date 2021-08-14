Станица Голубицкая в Краснодарском крае ушла под воду из-за мощных ливней: видео
По последним данным, в регионе затоплены почти полторы тысячи домов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
За прошедшую ночь в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. В результате мощных ливней затопило станицу Голубицкая в Краснодарском крае.
Ранее стало известно, что в 14 муниципалитетах края из-за ливней и подтоплений введен режим чрезвычайной ситуации.
По последним данным, в регионе затоплены почти полторы тысячи домов. Населению оказывается помощь, проводится откачка воды.
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