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Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в России

Олеся Степакова
17:09 14.08.2021
Президент напомнил, насколько важно глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой в стране.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в ряде регионов России беспрецедентным. Глава государства акцентировал внимание на пожарах в Якутии, а также на наводнении в Крыму и Краснодарском крае.

«Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», – отметил Путин в ходе совещания по ликвидации ЧС.

Президент также подчеркнул, насколько важно глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой в стране. Кроме того, лидер страны отметил, что федеральные ведомства, региональные и муниципальные власти должны предпринять все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно, добавил президент.

Ранее российский лидер заявил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют природные пожары, нет и поручил держать ситуацию под пристальным контролем.

Кроме того, российский лидер потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий. Путин особо отметил, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школы.

Накануне в Анапе из-за подтоплений эвакуированы почти 900 детей из оздоровительных лагерей.

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