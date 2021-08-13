В Анапе эвакуированы почти 900 детей из оздоровительных лагерей

Дети из четырех оздоровительных лагерей в Краснодарском крае эвакуированы из-за подтоплений. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что среди них – детские оздоровительные лагеря «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник».

В ведомстве подчеркнули, что для эвакуированных детей организовано горячее питание.

«По состоянию на 19:00 13 августа 2021 г. на территории Краснодарского края в 3 муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий и 4 социально - значимых объекта», – уточнили в МЧС масштаб подтоплений в регионе.

Ранее стало известно, что в Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней. Так, за минувшую ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков, по прогнозам, в течение суток город может накрыть еще один удар стихии.

Власти города-курорта Сочи также предупредил жителей, чьи дома находятся в зонах подтоплений, о возможной эвакуации из-за непогоды, которая ожидается в регионе.