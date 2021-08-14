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Путин заявил, что нет угрозы жилым объектам в Якутии

Олеся Степакова
14:55 14.08.2021
Президент также поручил держать ситуацию в регионе под пристальным контролем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб и характер природных бедствий в некоторых районах в РФ носит беспрецедентный характер.

Президент также подчеркнул, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет и поручил держать ситуацию под пристальным контролем.

«Надо постараться максимально сохранить лесные богатства, организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных», – сообщил российский лидер в ходе совещания о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов РФ.

Президент потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий. Российский лидер подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школы.

Кроме того, Путин поручил принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в регионах, пострадавших в результате природных ЧС.

Ранее президент дал поручение главе МЧС РФ Евгению Зиничеву нарастить группировку сил и средств для тушения природных пожаров в Якутии

В Якутии из-за природных пожаров сейчас проходит эвакуация людей. Огонь вплотную подошел к 14 населенным пунктам. Свои дома были вынуждены покинуть более 100 человек. Их вывозила авиация МЧС. Справиться с огнем пока никак не удается, он прошел уже территорию более семи миллионов гектаров. За сутки МЧС, Авиалесоохрана и военные ликвидировали 17 очагов, но возникло более 20 новых. Их тушат и с земли и с воздуха.

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