Захарова назвала условие выдачи российской визы журналистке BBC

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выдаст визу журналистке британской телекомпании BBC Саре Рейнсфорд в том случае, если Лондон сделает аналогичный шаг в отношении российского корреспондента, к чему ранее призывала Москва. Захарова напомнила, что эта «сага» тянется с 2019 года.

«Тянется сага еще с лета 2019 г., когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Соединенного Королевства, так и не дождавшись (в течение предшествовавших этому моменту полутора лет) продления своих виз и каких-либо объяснений причин такого отношения», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что мера в отношении Рейнсфорд – исключительно ответная, в отличие от британской инициативы.

«Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет. Вновь предлагаем Лондону пересмотреть политику вытеснения свободы слова пропагандой, прекратить практику оказания давления на СМИ и дискриминации журналистов», – добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Днем ранее стало известно, что российский МИД отказал в продлении рабочей визы британской журналистке телеканала BBC Саре Рейнсфорд в ответ на политику, которую Лондон ведет в отношении корреспондентов из РФ.

Также, в начале августа, Москва ввела персональные санкции против нескольких граждан Великобритании в ответ на официальное заявление Лондона, связанное с якобы имевшими место нарушениями прав человека в Чечне.