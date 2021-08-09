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МИД РФ: Россия закрывает въезд для нескольких граждан Великобритании

Олеся Степакова
19:34 09.08.2021
В ведомстве напомнили, что правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан РФ из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике.
МИД РФ: Россия закрывает въезд для нескольких граждан Великобритании
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Москва вводит персональные санкции против нескольких граждан Великобритании. Данная мера является ответом на заявление официального Лондона из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чечне. Об этом заявили в МИД РФ.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – говорится в размещенном на сайте ведомства комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.

Россия также призывает руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии – любые недружественные шаги не останутся без ответа, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ напомнили о том, что правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России.

«Из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике, а также в рамках одобренного британским парламентом “Положения о глобальных антикоррупционных санкциях”», – говорится в сообщении.

Как отметили в МИД РФ, легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя.

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