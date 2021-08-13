Захарова назвала причину отказа в продлении визы британской журналистке

Российский МИД отказал в продлении рабочей визы британской журналистке телеканала BBC Саре Рейнсфорд в ответ на политику, которую Лондон ведет в отношении корреспондентов из РФ. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Великобритания неоднократно получала предупреждения и требования «прекратить гонения на российских журналистов» от МИД РФ, однако продолжила «визовые издевательства над российским собкором в Британии».

«ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам», - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Дипломат посоветовала Рейнсфорд самостоятельно дать комментарий коллегам. Позиция российского министерства, по словам Захаровой, была изложена во время личного визита журналистов.

Ранее стало известно, что Москва вводит персональные санкции против нескольких граждан Великобритании в ответ на официальное заявление Лондона, связанное с якобы имевшими место нарушениями прав человека в Чечне.