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Борьба со стихией: военные инженеры ВВО продолжают тушить пожары в Якутии

Виктория Ивашечкина
05:10 12.08.2021
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ с водосливными устройствами ВСУ-5 принимают участие в ликвидации очагов пожаров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжает оказывать помощь в ликвидации лесных пожаров в Якутии.

Так, за прошедшие сутки две группы по 20 военных сводного отряда совместно с силами ГУ МЧС оборудовали два участка по 400 метров минерализированной полосы с Восточной и Западной окраины населенного пункта Бясь-Кюель. Третья группа, состоящая из 30 военнослужащих, ликвидировала остаточные очаги пожара.

Помимо того, группа военнослужащих в составе 11 человек и 8 единиц техники выполняет работы по оборудованию минерализированной полосы в районе населенного пункта Тастах в 140 километрах от города Якутск.

Также продолжается работа экипажей вертолетов Ми-8АМТШ с водосливными устройствами ВСУ-5 по ликвидации очагов лесных пожаров.

Летчиками армейской авиации ВВО выполнено 2 вертолетовылета, произведено 10 сбросов воды общим объемом 20 тонн, перевезено 25 человек и одна тонна груза.

Ранее сообщалось, что за сутки самолеты Ил-76 Минобороны РФ выполнили 11 вылетов для тушения крупных природных пожаров в Якутии, Мордовии, Иркутской и Оренбургской областях. Были сброшены 462 тонны воды на очаги пожаров.

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