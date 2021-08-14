С земли и с воздуха: как в Якутии борются с лесными пожарами

В Якутии из-за природных пожаров сейчас проходит эвакуация людей. Огонь вплотную подошел к 14 населенным пунктам. Свои дома были вынуждены покинуть более 100 человек. Их вывозила авиация МЧС.

Справиться с огнем пока никак не удается, он прошел уже территорию более семи миллионов гектаров. За сутки МЧС, Авиалесоохрана и военные ликвидировали 17 очагов, но возникло более 20 новых. Их тушат и с земли и с воздуха.

Кроме того, создаются преграды на пути огня. Инженерные подразделения Восточного военного округа прокладывают минерализованные полосы. Параллельно с этим идет работа по восстановлению сгоревших поселков.

Сложная обстановка и в Мордовии, где уже десять дней горит заповедник. На тушение полыхающих лесов туда дополнительно были направлены аэромобильные группировки спасателей из Удмуртии и Татарстана. Сейчас в Мордовии в борьбе с огнем задействованы почти 1,5 тысячи человек и около 300 единиц спецтехники, в том числе авиация Центрального военного округа.