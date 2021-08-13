В стране и мире Певицу МакSим выписывают из больницы Ян Брацкий Гендиректор артистки Маргарита Соколова заявила, что во время реабилитации рядом всегда будет находиться медик. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: maksimartist, Instagram Читайте нас на: Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, выписывается после долгого нахождения в больнице. Курс восстановительного лечения исполнительница популярных песен пройдет дома. Об этом «Звезде» сообщила генеральный директор МакSим Маргарита Соколова. «Можно сказать, что Марина продолжит лечение на дому. Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет это сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться», - сказала Соколова. Певица была госпитализирована в середине июня вскоре после концерта. У нее выявили пневмонию. Состояние артистки резко ухудшалось, из-за чего ее пришлось ввести в искусственную кому. Ранее стало известно, что МакSим пошла на поправку и вскоре будет переведена из реанимации в обычную палату. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика