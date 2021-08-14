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СМИ: певица МакSим частично потеряла память

Ян Брацкий
08:23 14.08.2021
Накануне исполнительницу выписали из больницы, где она некоторое время провела в коме.
СМИ: певица МакSим частично потеряла память
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Популярная российская певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, частично потеряла память. Исполнительница, которая провела длительное время в коме, не помнит некоторых событий, которые предшествовали ее госпитализации. Об этом сообщила менеджер Абросимовой Яна Богушевская.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани», - рассказала Богушевская в беседе со StarHit.

Накануне певица вернулась домой. Длительный курс реабилитации артистка проведет в родных стенах и под присмотром квалифицированных специалистов. Как сообщила Богушевская, она по-прежнему чувствует себя не очень хорошо. У МакSим часто кружится голова, появляются трудности с дыханием, а также ей сложно ходить.

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