СМИ: певица МакSим частично потеряла память

Популярная российская певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, частично потеряла память. Исполнительница, которая провела длительное время в коме, не помнит некоторых событий, которые предшествовали ее госпитализации. Об этом сообщила менеджер Абросимовой Яна Богушевская.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани», - рассказала Богушевская в беседе со StarHit.

Накануне певица вернулась домой. Длительный курс реабилитации артистка проведет в родных стенах и под присмотром квалифицированных специалистов. Как сообщила Богушевская, она по-прежнему чувствует себя не очень хорошо. У МакSим часто кружится голова, появляются трудности с дыханием, а также ей сложно ходить.