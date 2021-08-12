Мясников оценил степень летальности нового штамма COVID-19

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников усомнился в данных о высокой летальности нового штамма коронавируса «йота», который был недавно зафиксирован в США. Врач сравнил COVID-19 с другими вирусными заболеваниям, изучил публикации в СМИ о летальности «йоты» и назвал эти сведения «очевидным бредом».

«У Эболы смертность намного ниже, да и вообще… Нет вирусов с таким уровнем смертности: ни оспа (30 процентов), ни что другое… У чумы сегодня смертность 7 процентов, если лечить вовремя. Каких армагеддонов нам только не сулили», - написал Мясников в своем Telegram-канале.

Телеведущий удивился отсутствию публикаций о гриппе. По его мнению, сочетание коронавируса и этого сезонного заболевания вызывает наиболее серьезное течение болезни.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО), доктора медицинских наук Сергея Токарева, штамм «йота» отличается высокой летальностью. Ученый добавил, что новый штамм также способен ускользать от иммунного ответа.