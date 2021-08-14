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«Битва Давида и Голиафа»: в Польше признали «болезненное поражение» в борьбе против «Северного потока - 2»

Роман Захаров
11:07 14.08.2021
Польский эксперт по энергетике напомнил, что договоренности Вашингтона и Берлина по российскому трубопроводу вызвали разочарование в Польше и на Украине.
«Битва Давида и Голиафа»: в Польше признали «болезненное поражение» в борьбе против «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, ZB, Globallookpress
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Соглашение США и Германии о завершении строительства «Северного потока - 2» стало очередным «предательством союзников». Такое мнение высказал польский независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк в беседе с изданием Myśl Polska.

Специалист, в частности, отмечает, что договоренности Вашингтона и Берлина по российскому трубопроводу вызвали огромное разочарование среди ряда польских и украинских политиков.

«Нам ежедневно твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу. - Прим. ред.), что мы, Польша, выступаем Давидом, который сражается с Голиафом, основной силой сопротивления, а наш заокеанский союзник - лишь помогает нам в нашей героической борьбе», - сказал Щенсняк.

Эксперт, полагает, что польская сторона «ввязалась в многолетнюю войну на два фронта» и в результате потерпела «болезненное поражение», в то время как победа в этой битве досталась Германии.

«Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов», - подчеркнул Анджей Щенсняк.

Ранее ФРГ и Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление, в котором, в том числе, говорилось об отказе от санкций в отношении «Северного потока - 2» при условии обеспечения продолжения транзита газа через Украину после 2024 года.

«Северный поток - 2»  - почти достроенный трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против него выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты, когда проект был завершен более чем на 95%, ввели санкции. Впоследствии американский лидер Джо Байден признал, что ограничительные меры против «Северного потока - 2» в данный момент являются контрпродуктивными, так как проект, несмотря ни на что, близится к завершению. 

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