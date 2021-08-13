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На Украине придумали новый способ остановить строительство «Северного потока - 2»

Роман Захаров
08:08 13.08.2021
Депутат Верховной Рады Олег Волошин считает, что для этого США должны поругаться с Германией.
На Украине придумали новый способ остановить строительство «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne назвал «единственный реальный способ» остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Политик уверен, что это возможно лишь при условии «колоссального разрыва» между США и Германией.

«То есть (США. - Прим. ред.) нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам (США. - Прим. ред.) не нравится, мы поэтому вас наказываем», - объяснил народный избранник свою позицию.

По мнению депутата, при этом сценарии действия Соединенных Штатов имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

«Завтра не понравится (США. - Прим. ред.), что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», - добавил Волошин.

«Северный поток - 2»  - почти достроенный трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против него выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты, когда проект был завершен более чем на 95%, ввели санкции. Впоследствии американский лидер Джо Байден признал, что линия санкций против «Северного потока - 2» в данный момент является контрпродуктивной, так как проект, несмотря ни на что, близится к завершению. 

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