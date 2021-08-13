В России ответили на заявление украинского депутата о «Северном потоке - 2»

США не смогут помешать достройке «Северного потока - 2» даже в случае разрыва отношений с Германией. Такое мнение высказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT, комментируя недавнее заявление депутата Верховной рады Олега Волошина.

«Проект фактически закончен, то есть осталось проложить несколько километров», - объяснил специалист.

Он уверен, что единственное, что может сделать Вашингтон, чтобы помешать реализации строительства трубопровода, - это запретить ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию при помощи «неких лазеек». Но этот способ, считает эксперт, коснется не России, а ФРГ.

«(Президент США Джо. - Прим. ред.) Байден выбрал хорошие отношения с европейцами», - добавил Игорь Юшков, отметив, что американский лидер рационально подошел к оценке ситуации.

Ранее украинский депутат Олег Волошин заявил, что остановить строительство «Северного потока - 2» может только «колоссальный разрыв отношений США и Германии».

«Северный поток - 2» - почти достроенный трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против него выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты, когда проект был завершен более чем на 95%, ввели санкции. Впоследствии американский лидер Джо Байден признал, что ограничительные меры против «Северного потока - 2» в данный момент являются контрпродуктивной мерой, так как проект, несмотря ни на что, близится к завершению.