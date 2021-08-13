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На суше, в воздухе и на море: Шойгу заявил о наращивании взаимодействия ВС России и КНР

Ян Брацкий
09:15 13.08.2021
Дальнейшее взаимодействие ВС двух стран министр назвал важным направлением дальнейшей деятельности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Наращивание взаимодействия вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море - важное направление деятельности военных ведомств двух стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших Вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности», - сказал Шойгу на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Отметив, что прошло чуть более двух недель со встречи с коллегой «на полях» совещания министров обороны стран-членов ШОС, которая состоялась 28 июля  в столице Таджикистана Душанбе, Шойгу поблагодарил Вэй Фэнхэ за приглашение посетить дружественную КНР и возможность вместе понаблюдать за активной фазой совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021».

«Такого рода мероприятие на территории Китая с участием российского воинского контингента проводим впервые, что стало логическим продолжением нашей совместной работы, начатой в ходе маневров войск и сил "Восток-2018", стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" и "Кавказ-2020"», - добавил министр.

Кроме того, отметил он, Вооруженные силы РФ и КНР много лет участвуют в многосторонних антитеррористических учениях «Мирная миссия», ежегодно осуществляют совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации двух стран, проводят российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие».

Говоря о совершенствовании боевой выучки и воинского мастерства военнослужащих, Шойгу отметил результативное участие команд России и Китая в Армейских международных играх. Они стартуют уже на следующей неделе - 22 августа.

«Китай - традиционный участник и соорганизатор этих уникальных состязаний военных профессионалов из самых разных стран. Несмотря на пандемию, у нас и еще в 11 странах, рекордное количество стран участвуют в международных Армейских играх, теперь этих стран 44», - отметил глава Минобороны РФ.

В заключение он отметил, что практическое взаимодействие Вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности.

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