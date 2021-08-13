Структуры военных ведомств РФ и КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношений
Подписи под документами были поставлены в присутствии министров обороны РФ Сергея Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ.
© Фото: Минобороны России
Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР в пятницу подписали меморандум об установлении побратимских отношений.
Подписи под документами в присутствии министров обороны РФ Сергея Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ поставили руководители структур, отвечающих за международное военное сотрудничество в оборонных военных ведомствах России и КНР Александр Кшимовский и Цы Говэй.
Затем российская военная делегация ознакомилась с историей и достопримечательностями «образцового поселка» Миньнин, где прошла церемония подписания меморандума, а ранее состоялась двусторонняя встреча министров обороны России и Китая.