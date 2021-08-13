Шойгу прибыл на полигон в Китае, где проходит активная фаза совместных учений России и КНР

Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ в пятницу прибыли на полигон Цинтунся, где идет активная часть совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021», в которых задействовано более десяти тысяч военнослужащих двух стран.

В ходе активной части маневров военнослужащие России и Китая организуют ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, проведут наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления.

Также будет отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов.

По данным российского военного ведомства, общая численность войск (сил), принимающих участие в совместных учениях, составляет более 10 тысяч человек. В маневрах задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК).

С российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа (ВВО), самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

Учения проводятся в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами РФ и КНР. Задачи маневров - демонстрация решимости и способности развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между Вооруженными силами двух стран.

Ранее подразделения двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков Сухопутных войск НОАК и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим укрепленные огневые точки условного противника.

На подготовительном этапе также отрабатывались задачи по беспарашютному десантированию российских военнослужащих из вертолета Ми-171Е, проведены раздельные и совместные летные тренировки экипажей самолетов Су-30СМ, Цзян-7 и Цзян-11.