Пассажирка взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказала о происшествии

Одна из находившихся в салоне автобуса при его взрыве в Воронеже в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями о происшествии.

«Был взрыв. Маршрутку всю разорвало. Ни стекол, ни крыши, ни стен - ничего там нет. Все разорвало. Я не могу сказать, что я в шоке была. Я так понимаю, что весь эпицентр был в середине и в конце маршрутки», - сказала она.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при взрыве воронежского автобуса возросло до 18. Одна женщина скончалась в реанимации, при взрыве ей оторвало нижнюю треть голени.

Инцидент произошел сегодня вечером в центре Воронежа. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ. Одна из пострадавших в результате ЧП женщина скончалась в реанимации.

Впоследствии вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что в данный момент рассматриваются разные причины происшествия, однако в данный момент ничто не указывает на версию теракта.