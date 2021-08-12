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В СК назвали приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Олеся Степакова
16:53 12.08.2021
Совместно с подразделением МЧС России решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей, сообщили в ведомстве.
В СК назвали приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Следственный комитет России озвучил три приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В рамках осмотра места происшествия следователями изъяты находившиеся на водной поверхности предметы и вещи, предположительно имеющие отношение к авиакатастрофе. В ходе следственных действий следователи на посадочной площадке Николаевка (аэропортовый комплекс "Витязь-Аэро") изъяли образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По топливу назначена судебная химическая экспертиза. Также назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.

По факту авиапроисшествия было возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), уточнили в СК РФ.

Кроме того, следователями были допрошены генеральный директор ООО АК «Витязь-Аэро», а также технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку вертолета.

Уточняется, что была изъята документация на вертолет и личные дела членов экипажа. В ведомстве сообщили, что ремонт Ми-8 проводился в 2020 году. 

Совместно с подразделением МЧС России решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей, сообщили в СК РФ.

Вертолет Ми-8 упал утром 12 августа около Кроноцкого заповедника на Камчатке. На его борту находилось 16 человек, из которых 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек были доставлены в краевую больницу Петропавловска-Камчатского. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Информация о погибших пока отсутствует.

Ранее стало известно, что вертолет Минобороны с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами направили к месту крушения Ми-8 на Камчатке.

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