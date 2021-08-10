Армия В Китае открылись масштабные совместные учения России и КНР Вадим Синицын В ходе мероприятия прозвучали песни и военные марши обеих стран. Церемонию предварил пролет авиации военно-воздушных сил НОАК. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Китае прошла торжественная церемония открытия совместных оперативно-стратегических учений Россия и КНР «Сибу/Взаимодействие-2021». Она состоялась на полигоне сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе. В церемонии принял участие заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. С китайской стороны выступил глава объединенного штаба центрального военного совета КНР генерал-полковник Ли Чзочэн. В торжественном прохождении поучаствовали парадные расчеты России и Китая. В ходе мероприятия прозвучали песни и военные марши обеих стран. Церемонию предварил пролет авиации военно-воздушных сил НОАК. К международным учениям с российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, а также офицеры аппарата управления. Общая численность войск, принимающих участие в совместных учениях, составит более 10 тысяч человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика