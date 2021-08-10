В Китае открылись масштабные совместные учения России и КНР
В Китае прошла торжественная церемония открытия совместных оперативно-стратегических учений Россия и КНР «Сибу/Взаимодействие-2021». Она состоялась на полигоне сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе.
В церемонии принял участие заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. С китайской стороны выступил глава объединенного штаба центрального военного совета КНР генерал-полковник Ли Чзочэн.
В торжественном прохождении поучаствовали парадные расчеты России и Китая. В ходе мероприятия прозвучали песни и военные марши обеих стран. Церемонию предварил пролет авиации военно-воздушных сил НОАК.
К международным учениям с российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, а также офицеры аппарата управления. Общая численность войск, принимающих участие в совместных учениях, составит более 10 тысяч человек.