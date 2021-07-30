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В совместных учениях Вооруженных сил РФ и КНР примут участие истребители Су-30СМ ВВО

Роман Захаров
03:50 30.07.2021
В настоящее время личный состав российской группировки войск ВВО в ходе повседневной деятельности принимает участие в занятиях по боевой подготовке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С военнослужащими российского воинского контингента из состава соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) стартовала подготовка к проведению совместно с подразделениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) учений «Сибу/Взаимодействие-2021».
В состав участников совместных Китайско-Российских учений от российской стороны входят военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, летчики которого также совершили многочасовой перелет на расстояние свыше 1,5 тысяч километров из пункта постоянной дислокации на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Также в предстоящих учениях примет участие личный состав мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, подразделения специального назначения и аппарата управления.

Силы китайской стороны, участвующие в учениях, состоят из сухопутных войск и военно-воздушных сил НОАК. 

В настоящее время личный состав российской группировки войск ВВО в ходе повседневной деятельности принимает участие в занятиях по боевой подготовке с совершенствованием теоретических знаний и практических навыков. Помимо этого, военнослужащие участвуют в тренировках по физической подготовке.

В ближайшее время с подразделениями совместной китайско-российской группировки спланировано проведение рекогносцировки района учения и ряда практических тренировок.

Совместные учения состоятся с 9 по 13 августа текущего года на полигоне Цинтунся. Основной тематикой проведения учений является поддержание безопасности и стабильности в регионе с проведением совместной военной операции по борьбе с террористическими силами.

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