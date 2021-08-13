Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

Мэр Сочи Алексей Копайгородский предупредил жителей, чьи дома находятся в зонах подтоплений, о возможной эвакуации. Он напомнил, что до 16 августа в городе-курорте действует штормовое предупреждение – ожидаются затяжные дожди, в некоторых местах ливни с грозами.

«Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, принять все необходимые меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации», – написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр также сообщил, что создан оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме до 16 августа, и призвал местных жителей быть бдительными и осторожными.

Ранее стало известно, что в Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней. Так, за минувшую ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков, по прогнозам, в течение суток город может накрыть еще один удар стихии.