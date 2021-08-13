На крупной звероферме в Испании выявили новый очаг COVID-19 у норок

На ферме по разведению диких американских норок в Испании был обнаружен новый очаг заболевания COVID-19. По данным местных властей, это же одиннадцатый очаг только в автономном сообществе Галисия с начала пандемии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на совет по окружающей среде.

Коронавирус был обнаружен у трех норок на ферме, расположенной в муниципалитете Абегондо (Ла Корунья), где обитают более восьми тысяч животных. Исследования проводятся в рамках специальной программы Минсельхоза страны по контролю за распространением COVID-19 на фермах норок.

Уточняется, что ферма была закрыта, а за состоянием животных будут следить ветеринары.

В конце 2020 года в ВОЗ заявили, что в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США был выявлен COVID-19 на норковых фермах. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, норки заражаются от больных людей и могут передавать вирус не только другим животным, но и человеку. После инфицирования коронавирусом 12 человек от норок, в Дании было принято решение уничтожить всех животных на зверофермах.

В России, в свою очередь, изобрели первую и пока единственную в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат уже прошел испытания на кошках, собаках, кроликах, норках и лисах. В результате вакцинации у всех животных в 100% случаев появились антитела.