На крупной звероферме в Латвии у норок выявили коронавирус

В Латвии специалисты обнаружили коронавирус у норок. Об этом информирует продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) страны.

Согласно сообщению, заболевание было констатировано у девяти умерших на крупной звероферме животных. При проверке также выяснилось, что COVID-19 заражены несколько сотрудников предприятия.

«Всего на ферме насчитывается около 60 тысяч норок, заболевание подтверждено у девяти умерших животных. Учитывая, что коронавирус - это человеческая болезнь, вероятнее всего, эти сотрудники и занесли инфекцию животным», - информирует ведомство.

В ПВС отметили, что забой норок сейчас не требуется, потому что инфекция пока не вызвала массовую смертность или заболевание среди животных на ферме.

В конце марта в Россельхознадзоре сообщили, что в России изобрели первую и пока единственную в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат уже прошел испытания на кошках, собаках, кроликах, норках и лисах. В результате вакцинации у всех животных в 100% случаев появились антитела.