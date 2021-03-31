В России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса для животных

В России зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса для животных - «Карнивак-Ков». Об этом сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Препарат был разработан подведомственным службе федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). В клинических испытаниях вакцины, которые стартовали в октябре 2020 года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», - уточнил замруководителя службы.

На данный момент специалисты продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения «Карнивак-Ков». По последним данным, этот показатель составляет не менее шести месяцев.

Савенков отметил, что в апреле текущего года планируется запустить вакцину в массовое производство. Данный препарат имеет особую значимость, поскольку Всемирная организация здравоохранения животных уже заявляла о восприимчивости некоторых видов к COVID-19.

В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом.