В Керчи начали эвакуировать жителей из зон подтопления

Из зон подтопления в Керчи начали эвакуировать жителей. Об этом сообщили в городской администрации. Отмечается, что в случае необходимости людей будут размещать в гостиницах.

«Эвакуированы первые десять керчан. Размещены на Войкова, 30», - сказали власти.

Четверо из десяти эвакуированных - дети. Ситуацию держит на контроле и глава Крыма Сергей Аксенов.

«Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет. Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно», - написал он на своей странице в Instagram.

В региональном МЧС тем временем прогнозируют повышение уровня воды в реках до опасных отметок. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются сильные дожди, грозы и крупный град.